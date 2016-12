Διαγωνισμός Ομορφιάς για επώνυμα προϊόντα

Πρωτοχρονιάτικος Διαγωνιμός!

Συμπεριλαμβάνει:

-Δύο Κραγιον της Μ.Α.C. στα χρώματα Ruby Woo και Whirl

-Μία σκιά της M.A.C. στο χρώμα Amber Lights

-Μία άδεια παλέττα της M.A.C. για σκιές

-΄Ενα λάδι ντεμακιγιάζ της Lancôme.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι:

-Like και share(είναι σημαντικό να το έχετε δημόσιο για να μπορέσω να σας βρω) στο post αυτό και

-Like στη σελίδα μου.

Αν κάνετε like στα υπόλοιπα social media μου θα δουλøeψει ως Bonus <3

Ο τυχερός νικητής θα ανακοινωθεί μέσω μηνύματος στις 18 Ιανουαριου του 2017!

Σας εύχομαι μια υπέροχη χρονιά! Αυπομονώ <3

Instgram: instagram.com/emmanouelamalena

YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCoSiKCVPlmtIhAsanXq-Njg

Πάρε μέρος στον διαγωνισμό